BlueScope SteelADR Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Die Bluescope Steel-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 82,35 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Bluescope Steel in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bluescope Steel eingestellt waren, mit vier positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Bluescope Steel mit einer Rendite von 32,68 Prozent um mehr als 47 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,78 Prozent aufweist, liegt Bluescope Steel mit 47,47 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bluescope Steel aktuell 3, was zu einer negativen Differenz von -2,93 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie.