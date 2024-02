BlueLinx Aktie: In selten guter Lage!

Die Bluelinx wird in einer technischen Analyse mit einem "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 91,06 USD, was einer Abweichung von +34,47 Prozent vom aktuellen Kurs von 122,45 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 110,52 USD zeigt eine Abweichung von +10,79 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bluelinx bei 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 31,79) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bluelinx zeigt ein neutrales Signal, mit einem RSI von 31,4 und einem RSI25 von 39,45. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an sieben Tagen überwogen und nur an zwei Tagen von negativer Kommunikation überschattet wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bluelinx diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.