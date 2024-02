BlueLinx Aktie: Ein handfester Grund

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertungen für die Bluelinx-Aktie abgegeben. Diese Bewertungen waren alle positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Bluelinx-Aktie führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat.

Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 105 USD, was einem Abwärtspotenzial von -11,67 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 118,87 USD. Aufgrund dieser Zahlen ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bluelinx-Aktie liegt mit einem Wert von 9,85 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist, was sie aus fundamentaler Sicht positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Themen wider, die in dieser Zeit diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Bluelinx-Aktie in den sozialen Medien festgestellt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Bluelinx-Aktie auf der Grundlage der Bewertungen von Analysten, fundamentaler Kriterien und der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien.