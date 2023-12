BlueLinx Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Bluelinx zeigt, dass der aktuelle Kurs von 116,05 USD nun um +31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +38,48 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 9,79 und liegt damit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 31. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung der Bluelinx-Aktie aus den letzten zwölf Monaten zeigt eine Gesamteinstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Bluelinx. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 105 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bluelinx diskutiert, wobei an 12 Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment führt. Insgesamt erhält die Bluelinx-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.