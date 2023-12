BlueHarbor Bank Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Blueharbor Bank wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,26 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (18 USD) um -1,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In ähnlicher Weise ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,02 USD, was einer Abweichung von -0,11 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Im Bereich der Dividenden schüttet die Blueharbor Bank derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 138,51 Prozentpunkte (0 % gegenüber 138,51 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Auf 7-Tage-Basis beträgt der RSI 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 37,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien wird ebenfalls berücksichtigt, und in den vergangenen zwei Wochen wurde die Blueharbor Bank überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Messung der Anleger-Stimmung.

