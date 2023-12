BlueHarbor Bank Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Blueharbor Bank liegt der RSI7 bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 40,37, was bedeutet, dass Blueharbor Bank weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die gleitenden Durchschnitte des Schlusskurses der Blueharbor Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen und den letzten 50 Handelstagen liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt.

Die Stimmung und die Diskussionsintensität rund um Blueharbor Bank in sozialen Plattformen zeigen eine neutrale Tendenz, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie für diese Betrachtung führt.

Insgesamt wird Blueharbor Bank daher als "Neutral"-Wert eingestuft, basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Buzz im Netz.