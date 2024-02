BluGlass, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Bluglass-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0335 AUD deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,05 AUD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Bluglass diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bluglass zeigt einen Wert von 57,14, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 79, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.