BluGlass Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der Bluglass-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,059 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +18 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 0,06 AUD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -1,67 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Bluglass-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bluglass besonders positiv diskutiert, allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen in eine negative Richtung gewandelt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bluglass-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (Wert: 55,1) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bluglass.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch sich eine "Neutral"-Bewertung ableiten lässt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Bluglass-Aktie.