BluGlass Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation zueinander. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Bluglass. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 38,46 Punkte, was darauf hindeutet, dass Bluglass derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 44,9), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Bluglass im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Bluglass. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, den wir sowohl auf 50- als auch auf 200-Tages-Basis betrachten. Für die Bluglass-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt aktuell 0,05 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (0,062 AUD) deutlich darüber liegt (+24 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,05 AUD) zeigt eine ähnliche positive Abweichung (+24 Prozent), wodurch die Bluglass-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Bei Bluglass konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies liegt vor allem an negativen Auffälligkeiten, die in den sozialen Medien registriert wurden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammenfassend erhält Bluglass daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.