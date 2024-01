BluGlass Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Bluglass-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,05 AUD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,06 AUD, was einem Unterschied von +20 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt derzeit 0,06 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Bluglass-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,78 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Bluglass beschäftigte. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Jedoch gibt es auch eine negative Entwicklung bei der Stimmungslage in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.