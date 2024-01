Bloomsbury Publishing im Check!

Im vergangenen Jahr hat Bloomsbury Publishing insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten, die das Wertpapier im Durchschnitt als "Gut" bewertet haben. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 1,06 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bloomsbury Publishing-Aktie sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung bei Bloomsbury Publishing ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen haben in den Diskussionen der letzten Wochen überwogen, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen jedoch auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Bloomsbury Publishing gemischte Bewertungen, wobei die Analysten und Anleger positiv gestimmt sind, während die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung eher negativ ausfallen.