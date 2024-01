Bloomsbury Publishing Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Bloomsbury Publishing-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gibt keine Analystenupdates zu Bloomsbury Publishing aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 475 GBP. Das Wertpapier hat somit ein Aufwärtspotential von 2,81 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Bloomsbury Publishing eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bloomsbury Publishing liegt bei 76,67, was als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bloomsbury Publishing. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bloomsbury Publishing in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bloomsbury Publishing wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.