Bloomsbury Publishing Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Bloomsbury Publishing. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 48,48 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Bloomsbury Publishing momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Bloomsbury Publishing weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 34,32. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Bloomsbury Publishing daher als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längere Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei betrachten wir die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung. Bei Bloomsbury Publishing zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt eine positive Änderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Bloomsbury Publishing-Aktie ein Durchschnitt von 441,97 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 556 GBP (+25,8 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 496,14 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+12,07 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Bloomsbury Publishing also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Bloomsbury Publishing-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 475 GBP angesiedelt, was einer künftigen Performance von -14,57 Prozent entspricht, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir daher insgesamt das Rating "Neutral".