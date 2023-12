Bloomsbury Publishing Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Bloomsbury Publishing-Aktie wurde in den vergangenen zwölf Monaten von insgesamt 1 Analysten bewertet, wobei 1 Bewertung als "Gut" und 0 als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Das bedeutet, dass im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier vorliegt. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 475 GBP. Dies bedeutet, dass die Aktie um 3,26 Prozent vom letzten Schlusskurs von 460 GBP steigen könnte. Basierend darauf lautet die Empfehlung "Neutral", und insgesamt erhält Bloomsbury Publishing von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bloomsbury Publishing-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7 liegt bei 49,4, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 38,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bloomsbury Publishing-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 428,88 GBP, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 421,59 GBP liegt. Beide Werte liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Bloomsbury Publishing in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.