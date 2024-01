Bloomin' Brands Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Bloomin' Brands-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 69, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich auch auf 25-Tage-Basis, wo der RSI einen Wert von 34,59 aufweist. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. In Bezug auf Bloomin' Brands wurden in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Bloomin' Brands-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 25,33 USD, was einer ähnlichen Entwicklung wie der aktuelle Schlusskurs (26,56 USD) entspricht. Auf Basis dieses Wertes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung mit einem "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Bloomin' Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,56 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche eine Outperformance von +9,8 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 34,73 Prozent deutlich vorne. Somit erhält Bloomin' Brands auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.