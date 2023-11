Bloomin' Brands Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Bloomin' Brands in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie im grünen Bereich liegt, weshalb die Redaktion ihr eine "Gut"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Bloomin' Brands deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher wird der Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating verliehen.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten gilt die Aktie von Bloomin' Brands als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 8,86 liegt es insgesamt 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 52,32 liegt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Bloomin' Brands derzeit bei 4, was eine positive Differenz von +1,16 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" darstellt. Daher erhält Bloomin' Brands von Analysten eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei der RSI der Bloomin' Brands bei 77,84 liegt, was als überkauft betrachtet wird. Daher wird diese Kategorie als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".