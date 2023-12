Bloomin' Brands Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Restaurantkette Bloomin' Brands hat eine Dividendenrendite von 4,09 %, was 1,25 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,83 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Dividende.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation zu Bloomin' Brands hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 26,18 USD als "Neutral"-Signal betrachtet, da er sich um +3,72 Prozent vom GD200 (25,24 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 23,68 USD, was einem Abstand von +10,56 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Bloomin' Brands-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Bloomin' Brands ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,81 auf, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 48 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.