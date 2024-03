Bloomin' Brands Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse von Bloomin' Brands zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 25,9 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,51 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +10,08 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 27,01 USD, was einer Distanz von +5,55 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Bloomin' Brands eine Dividendenrendite von 3,53 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,82 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrale Investition betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Stimmung der Anleger im Bereich der sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren größtenteils positiv. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Bloomin' Brands im letzten Jahr eine Rendite von 5,38 Prozent erzielt, was 10,03 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie sogar um 10,16 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.