Bloomin' Brands Aktie: Kann das wirklich sein?

Bloomin' Brands wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Bloomin' Brands liegt bei 55,9, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Bloomin' Brands beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,09 Prozent und liegt damit 2,45 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Bloomin' Brands erhält für diese Dividendenpolitik daher eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Von Analysten wird die Bloomin' Brands-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bloomin' Brands vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (27,5 USD), hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 2,8 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bloomin' Brands eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.