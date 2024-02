Bloomin' Brands Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Aktienkurs von Bloomin' Brands hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 45,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 54,71 Prozent darstellt. Im Durchschnitt liegt die Rendite in diesem Sektor bei -9,15 Prozent. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -8,99 Prozent, wobei Bloomin' Brands aktuell um 54,54 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Bloomin' Brands eine Dividendenrendite von 4,09 % aus, was 1,36 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,73 % in der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Dadurch wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Schlusskurs der Bloomin' Brands-Aktie von 26,82 USD um +4,93 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (25,56 USD) abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,37 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,71 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bloomin' Brands-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 10,62 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 49 in der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch Bloomin' Brands auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.