Bloom Energy überholt Nel – Serienfertigung jetzt auch in Newark. Hochtemperatur-Elektrolyse gegen PEM und alkalische Elektrolyse positioniert.

Bloom Energy – hohe Umsätze und trotzdem noch nie Geld verdient. Soll sich ändern. Und nach der im Juli eröffneten Gigafactory in Fremont konnte man Dienstag in Delaware (Newark) eine Serienfertigungsanlage für Hochtemperaturelektrolyseure eröffnen – mit nun 2GW Jahreskapazität lässt man Nel weit hinter sich.

Durch die zuletzt platzierte Kapitalerhöhung von 388,7 Mio USD kann Bloom „entspannt“ die Anlaufverluste und hohen Investitionen tragen, um die Früchte des 3,00 USD/kg US-Steuersubventionspakets für Wasserstoff zu ernten. Durch Bidens Initiative sieht sich die USA als zukünftig führenden Wasserstoffhub der Welt, was zuletzt Nel durch die Festlegung auf den Aufbau einer US-Produktionsstätte im Heroya-Masstab bestätigte.

Bloom’s Elektrolyseure nun in Serienproduktion – Kostenvorteile neben den bereits bekannten Energie-Effektivitätsvorteilen der Hochtemperaturelektrolyse

Gegenüber PEM und alkalischer Elektrolyse (Unterschiede der Verfahren erläuterte Dr, Michael Bernicke in einem vielbeachteten Gastbeitrag im nwm.) bestehen – nicht nur laut Bloom Energy klare Effektivitätsvorteile (rund 15% weniger Strombedraf je produzierter Wasserstoffmenge). Wobei natürlich die Hochtemperatur-Elektrolyse nicht „bei jeder Elektrizitätsversorgung“ die optimale Lösung darstellt. Aber zuerst einmal zur neuen Serienfertigungsanlage, die die „Hardwarekosten“ der Elektrolyse und damit natürlich die Gesamtproduktionskosten für Wasserstoff nochmals kräftig reduzeiren wird:

Elektrolyseurlinie am Standort Newark erhöht die Erzeugungskapazität für Elektrolyseure auf zwei Gigawatt

Bloom Energy weihte am 2.11.2022 die Elektrolyseur-Produktionslinie ein Bereits zuvor hat die Produktionsstätte in 10 Jahren über 1 Gigawatt (GW) brennstoffzellenbasierte Energieserver produziert. Und der Bloom-Elektrolyseur stützt sich auf die gleiche, kommerziell erprobte Festoxid-Technologieplattform, die auch zur Stromerzeugung verwendet wird. Durch die Rationalisierung der bestehenden Fertigung werden deutliche Produktionskostenreduktionen erreicht.

Die Einsatzfähigkeit der Hochtemperaturelektrolyseure für die Wasserstoffproduktion wird in Partnerschaften mit Xcel Energy und Idaho National Labs zur Nutzung von Kern- und Dampfkraft und mit LSB Industries, Inc. zur Dekarbonisierung von Industrie- und Landwirtschaftssektoren demonstriert. International ist die Technologie in Südkorea im Einsatz – hier kooperiert man mit der SK Group, die auch mit Plug Power eng zusammenarbeitet. Was zeigt, dass die unterschiedlichen Elektrolyseur-Technologien sich ergänzen, da sie bei unterschiedlichen Energiezufuhren ihre optimale Effektivität erreichen.

USA als Wasserstoffhub der „Welt“?

“Through the domestic production of technologies like Bloom Energy’s electrolyzer, we are making strides towards American energy independence, as well as a sustainable clean hydrogen market, which is critical for decarbonizing hard-to-abate industries like fertilizer, steel, cement, and aviation,” erläuterte Sharelynn Moore, Executive Vice President and Chief Business Development and Marketing Officer, Bloom Energy. “Our employees work every day to overcome one of humanity’s greatest challenges, and today’s inauguration celebrates their strength and ability to transform a successful manufacturing plant into a world class facility committed to a secure, net-zero energy future.”

Und heute im Laufe des Tages kommen die Quartalszahlen. Davor zum Ansatz den Markt aufzurollen…

Auf Dauer setzt Bloom Energy auf Kostenvorteile gegenüber den alternativen Elektrolyse-Techniologieansätzen: Bloom’s Elektrolyseure sollen Wasserstoff in Kombination mit externer Wärme bis zu 45 Prozent effizienter produzieren als PEM- und alkalische Elektrolyseure. Durch den Betrieb bei hohen Temperaturen verbrauche der Elektrolyseur von Bloom 15 Prozent weniger Strom als andere Elektrolyseurtechnologien, wenn Strom die einzige Eingangsquelle ist.

Dadurch könne der Bloom Electrolyseur in einer Vielzahl von kommerziellen Wasserstoffanwendungen eingesetzt werden, wobei mehrere Energiequellen verwendet werden können. Auch die für grünen Wasserstoff relevante „intermittierende“ erneuerbarer Energie und überschüssige Wärme in Produktionsanlagen und Unternehmen.

Die aktuelle Investition Bloom’s in die Elektrolyseurproduktion zeigt die wachsende Dynamik für die amerikanische Produktion sauberer Energie nach der Verabschiedung des Inflation Reduction Act (IRA) Anfang dieses Jahres, das Technologien und Finanzmechanismen unterstützt, die den Übergang der Vereinigten Staaten zu sauberer Energie Wirklichkeit werden lassen. Und Bloom plant bis Ende des Jahres in Kalifornien fast 2.000 Mitarbeiter zusätzlich zu den 715 Mitarbeitern in Delaware „für die Energiewende“ in den USA einsetzen zu können.

Und spannend werden gleich die Quartalszahlen. Wird es wieder eine – wie im Q2 – unerwartete Umsatzsteigerung zu melden geben? Bekommt man die Verluste in den Griff? Darüber und die Marktreaktion werden wir berichten.



Bloom Energy Corp. | Powered by GOYAX.de