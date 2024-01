Bloom Energy tut es schon wieder?

Die Dividendenpolitik von Bloom Energy weist derzeit eine niedrigere Auszahlung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung auf. Der Unterschied beträgt 16,96 Prozentpunkte (0 % gegenüber 16,96 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bloom Energy-Aktie mit einem Wert von 85,25 als überkauft gilt, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass die Rendite von Bloom Energy um 43,73 Prozent unterhalb des Durchschnitts liegt. Im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche, die eine Rendite von 2078,24 Prozent aufweist, liegt Bloom Energy mit 2121,97 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Bloom Energy-Aktie gering ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Bloom Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".