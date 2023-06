Bloom Energy ’s Europa Strategie geht auf: Auftrag aus Grossbritannien, nach Italien, Belgien, Spanien und Baltikum.

Bloom Energy, der einzige grosse H2-wert, der bereits Break-Even ist, hat vor einiger Zeit begonnen den europäischen Markt ins Visier zu nehmen. Mit einem grossen Namen – Ferrari – startete man in Italien und versucht seitdem Referenzstandorte europaweit für „seine“ Hochtemperaturelektrolyseure zu etablieren.

Aktuell kann Bloom den Verkauf von 2,5 Megawatt (MW) Festoxid-Brennstoffzellen an Perenco zur Installation an einem Standort in England melden. Perenco ist ein führendes unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das in seinen Betrieben in 14 Partnerländern täglich 500.000 BOE Öl und Gas produziert. Um die Produktion zu decarbonisieren kommen nun die Brennstoffzellen von Bloom Energy zum Einsatz.

Perenco verspricht – nach erfolgreichem Anlaufen der Anlage – weitere Standorte mit Bloom Energy Brennstoffzellen auszustatten – wären mindestens 13 Anlagen…

“This is an important step that will demonstrate how our solid oxide fuel cell technology supports the resilience and sustainability goals of our energy-intensive clients,” erläutert Tim Schweikert, Senior Managing Director of International Business Development von Bloom Energy.Und Benoit de la Fouchardiere, der CEO von Perenco, ergänzte: “Perenco has always been a pioneer in innovation and long-term investment in the countries where we operate,”. Und weiter: “Today’s announcement is another important step as we continue to reduce our emissions wherever we work. We look forward to a successful initial deployment at Wytch Farm and to then expanding the use of the technology into other global operations sites.”

Bloom Energy richtet Strategie auf den europäischen Markt – planvoll.

Begonnen hatte man im Juni letzten Jahres mit der geplanten Eroberung des europäischen Marktes in Maranello. Ferrari sollte Bloom die Türen für europäischen Markt. Seinerzeit bezeichnete KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von CEO of Bloom Energy diese Zusammenarbeit als ersten Schritt einer grösseren Initiative und Ferari als …“the ideal partner for Bloom’s entry into the European manufacturing landscape“. Danach kam die Partnerschaft mit Cefla im November, einem führenden italienischen Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, als Vertriebspartner in Italien. Seitdem wenig Neues vom europäischen Markt. Dann Anfang dieses Jahres eine Marketing-Partnerschaftsvereinbarung mit Telam für Spanien und Portugal. Und dann sollte ein neuer Partner soll Schwung in Bloom Energy’s Europapläne bringen. Belgien und baltische Staaten im Fokus.

Belgien – 5 Standorte mit Bloom Energy Brennstoffzellen-Anlagen ausgerüstet.

Mit der lettischen Elugie wurde eine Vereinbarung über die Bereitstellung von insgesamt 9,75 Megawatt (MW) Leistung vom Bloom Energy Server® an fünf Gewerbe-, Industrie- und Rechenzentrumsstandorten in Belgien unterzeichnet. Es war Blooms erster Eintritt in den mitteleuropäischen Markt. Elugie mit Hauptsitz in Riga, Lettland, und Niederlassungen in Mechelen, Belgien, ist ein Energiedienstleistungsunternehmen im Benelux- und baltischen Markt.

Die Festoxid-Brennstoffzellen-Server von Bloom, die Ende 2023 und Anfang 2024 geliefert werden sollen, werden Blooms neue Kompatibilität mit Kraft-Wärme-Kopplungs-Systemen (KWK) beinhalten. Elugie und Bloom befinden sich in Gesprächen über die Bereitstellung zusätzlicher Bloom-Energieserver an Standorten in den Niederlanden und den baltischen Staaten. Und jetzt kommt Grossbritannien mit neuem Kunden dazu, Die weissen Flecken auf der europäischen Landkarte werden weniger.

Management von Bloom Energy voller Optimismus – und zuletzt Mitte Februar mit starker Prognose für 2023

In einem Kommentar zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres sagte der Gründer, Vorsitzende und CEO von Bloom Energy von KR Sridhar: “Bloom Energy finished 2022 in a very strong position as our resilient and sustainable energy solutions experienced wider adoption and we were aided by good tailwinds. We expect this trend to continue in 2023 and beyond. Our revenue and non-GAAP gross margin were records for the fourth quarter and for the full year and we closed 2022 with a $10 billion backlog, the strongest order book in our company’s history. Bloom is now a predictable growth company. We offer the world a unique, mature, and proven platform solution at scale – a solution that can be deployed today with a clear pathway to a net-zero future.”

Prognose – Break -Even auf Jahresbasis. Wachstum und das profitabel. Heute vom Management bestätigt.

Jahresausblick 2023 in knappen, klaren Worten:

Umsatz: 1.4 – 1.5 Mrd USD

Product & Service Umsatz: 1.25 – 1.35 Mrd USD

Non-GAAP Gross Margin: 25%

Non-GAAP Operating Margin: POSITIV