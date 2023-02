Bloom Energy ist der Erste. Was wird Morgen erwartet? Neuer Schub oder Dämpfer für Nel, Ballard Power oder Plug Power.

Bloom Energy – hohe Umsätze und trotzdem noch nie Geld verdient. Soll sich ändern. Und nach der im Juli eröffneten Gigafactory in Fremont sammelt man nun Aufträge für die in Delaware (Newark) eröffnete Serienfertigungsanlage für Hochtemperaturelektrolyseure – mit nun 2GW Jahreskapazität –

sollte sich hiervon auch etwas in den Q4-Zahlen „wiederfinden“ lassen. Morgen nach Handelsschluss USA könnten die Zahlen des Wasserstoffquereinsteigers mit jahrzehntelanger Brennstoffzellenerfahrung eine ganze Branche am Aktienmarkt in der aktuellen Kurs-Aufschwungphase weiteren Schwung geben. Oder eben die alte Tristesse zurückbringen. Auch wenn die Anleger natürlich eher auf „ihre Lieblinge“, wie Nel oder Plug Power, schauen, eröffnet Morgen Bloom Energy die „Berichtssaison“ für die Wasserstoffs und wird entsprechend Aufmerksamkeit finden:

Q3-Zahlen von Bloom Energy lagen noch über den Erwartungen – und wa wird mit den Q4-Zahlen? Erwartungen sind auf Break-Even gerichtet …

Durch die 2022 platzierte Kapitalerhöhung von 388,7 Mio USD kann Bloom „entspannt“ die Anlaufverluste und hohen Investitionen tragen, um die Früchte des 3,00 USD/kg US-Steuersubventionspakets für Wasserstoff (Inflation Reduction Act) zu ernten. Durch Bidens Initiative sieht sich die USA als zukünftig führenden Wasserstoffhub der Welt, was Nel durch die Festlegung auf den Aufbau einer US-Produktionsstätte im Heroya-Masstab bestätigte. Und als einer der wenigen Wasserstoff-Player lieferte Bloom Energy Q3-Zahlen über den Analysten Erwartungen: Umsatz 292,3 Mio USD – rund 10% über den durchschnittlichen Erwartungen von 275 Mio USD. Und ein EPS von Minus 0,20 USD, immerhin besser als die erwarteten Minus 0.22 USD.

Erwartungen für das Q4 der Bloom Energy – zum Abgleich mit den Zahlen.

Plus 0,09 USD EPS Q4

Die Erwartungen der Analysten für den Gewinn je Bloom Energy Aktie im Quartal liegen in einer Range zwischen Minus 0,15 und Plus 0,27 USD je Aktie, was zu einem Konsensus von PLUS 0,09 USD Quartals-EPS führt. Break-Even auf Quartalsbasis, wäre ein Quantensprung für die seit „Ewigkeiten“ defizitäre Bloom Energy. Und gelichzeitig wichtig auch für die anderen bis heute immer defizitären Wasserstoffs, wie Nel, Plug Power, ITM Power oder Ballard Power.

Minus 0,56 USD EPS 2022 – Range Minus 0,93 bis Minus 0,16 USD EPS 2022.

398,7 Mio USD Quartalsumsatz – Range 339,5 bis 467 Mio USD

1,1 Mrd USD Umsatz 2022 – Range 1,1 bis 1,2 Mrd USD

Analysten sind derzeit optimistisch für die Aktie – ob sich das Morgen ab 5 pm ET (22:00 Uhr deutsche Zeit) ändert?

Bei den 21 Analysten, die ein Kursziel für die Bloom Energy Aktie ausgeben, ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 30,00 USD (Range: 21,00 bis 40,00 USD). Und von den 24 Analysten, die Bloom Energy covern geben 14 eine BUY und 10 eine HOLD Empfehlung. Und natürlich werden die Quartalszahlen Einfluss auf die Anaylsten-Einschätzungen haben, also wer Zeit hat und an der Bloom Energy Aktie interessiert ist:

„Bloom Energy (NYSE: BE) today announced it will release its fourth quarter 2022 financial results on February 9, 2023 after market close. Bloom Energy’s management will host a conference call at 2:00 p.m. Pacific Time (PT) / 5:00 p.m. Eastern Time (ET) on the same day to discuss these results.

Q4 2022 Conference Call and Webcast

Date: February 9, 2023

Time: 2 p.m. PT/ 5 p.m. ET

Duration: 60 minutes

Live Dial in: Domestic (844) 200-6205| International +1 (929) 526-1599

Participant Passcode: 531331

Live webcast: https://investor.bloomenergy.com/ “

Bloom Eenrgy ist der erste Wasserstoffwert, der sich für das Jahr 2022 in die Bücher schauen lässt. Könnte Einfluss auf die Erwartungen für die anderen Wasserstoffs haben und die Entwicklung der Wasserstoff-Aktien kurzfristig wesentlich beeinflussen.





