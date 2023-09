Bloom Energy die bessere Wasserstoffaktie? In Singapur’s Rechenzentrumsmarkt gelingt SK Group wichtiger Durchbruch – mit Bloom Energy Brennstoffzellen.

Bloom Energy, der einzige grosse H2-Wert, der bereits Break-Even ist, versucht neben dem starken US-Geschäft weltweit seine Präsenz auszubauen. Nachdem man zuletzt mit ENBW den ersten deutschen Kunden begrüssen konnte und damit eine weitere Lücke im europäischen Markt schliessen konnte,

konzentriert man sich parallel auf den asiatischen Markt. Und dort kann man auf die Stärke der SK Group vertrauen, die der grösste Einzelaktionär der Bloom Energy ist. Denn entweder setzt die SK Group auf die Wasserstofflösungen von Bloom oder auf die von seiner anderen Beteiligung, Plug Power, je nach technologischen Anforderungen der Kunden.

SK ecoplant gewinnt Ausschreibung in Singapur – Rechenzentrum mit Bloom Energy Brennstoffzellen ist erste Wahl gewesen.

SK ecoplant, eine 100% Tochter der SK Group, die der grösste Einzelaktionär nicht nur von Plug Power, sondern auch von Bloom Energy ist, hat angekündigt, dass es die Hochtemperaturbrennstoffzellen von Bloom beim Bau eines neuen Rechenzentrums in Singapur für GDS, Chinas größten Rechenzentrumsentwickler, einsetzen wird. Das Singapore Economic Development Board und die Infocomm Media Development Authority wählten GDS als Teil einer Gruppe von vier Rechenzentrumsbetreibern aus, die sich die neue Kapazität von etwa 80 Megawatt (MW) für die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Singapurs teilen werden.

Management von Bloom Energy voller Optimismus. Und mit starker Prognose für 2023.

In einem Kommentar zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres sagte der Gründer, Vorsitzende und CEO von Bloom Energy von KR Sridhar: “Bloom Energy finished 2022 in a very strong position as our resilient and sustainable energy solutions experienced wider adoption and we were aided by good tailwinds. We expect this trend to continue in 2023 and beyond. Our revenue and non-GAAP gross margin were records for the fourth quarter and for the full year and we closed 2022 with a $10 billion backlog, the strongest order book in our company’s history. Bloom is now a predictable growth company. We offer the world a unique, mature, and proven platform solution at scale – a solution that can be deployed today with a clear pathway to a net-zero future.”

Letzte Quartalszahlen verfehlten leicht Ziele. Aber Aktie zeigte keine grosse Reaktion.

Umsatz 301.1 Mio USD im Q2/2023, Anstieg von 23.8% gegenüber Vorjahresquartal.

Bruttomarge erreichte 18.7% eine wesentlcihe Steigerung gegenüber den Minus 0.8%Bruttomarge im Q2/2022.

Non-GAAP Bruttomarge stieg geringfügig auf 20.4% (Im Q2/2022 noch bei 19.6%).

Der Betriebsverlust erreichte 54.5 Mio USD im Quartal, gegenüber dem Minus im Q2/2022 eine deutliche Verbesserung. Im Q2/2022 erzielte man einen Verlust von 102.2 Mio USD.

Non-GAAP Betriebsverlust erreichte 25.9 Mio USD, annähernd in Höhe des Vorjahresquartals, in dem der Non-GAAP Verlust 24.6 Mio USD erreichte (berücksichtigt nisht die Wirkungen der Aktienoptionsprogramme)

Und KR Sridhar founder, Chairman und CEO von Bloom Energy kommentierte: “Bloom continued to make great progress in the second quarter. We grew revenues, reduced costs, and strengthened our balance sheet. We are dedicated as ever to building a great company that continues to innovate and offers real solutions. As we look forward, we are excited about the recent launch of Series 10 and our enhanced CHP product which we believe will resonate strongly with customers.”

Dazu ergänzte Greg Cameron, President und CFO von Bloom Energy: “We had record second quarter revenue on strong product shipments. Our product costs declined 13% over last year, significantly improving our product margins. With total cash of over $900 million, we are in a strong liquidity position. We are reaffirming our 2023 outlook for revenues and profitability.”

Prognose – Break -Even auf Jahresbasis. Dazu Wachstum und das profitabel. Heute vom Management bestätigt.

Jahresausblick 2023 in knappen, klaren Worten:

Umsatz: 1.4 – 1.5 Mrd USD

Product & Service Umsatz: 1.25 – 1.35 Mrd USD

Non-GAAP Gross Margin: 25%

Non-GAAP Operating Margin: POSITIV