Bloom Energy – Wasserstoffaktie mit Zahlen. Nach Handelsschluss in den USA mal was Positives.

Bloom Energy – der dritte Wasserstoff, der am Dienstag seine Zahlen präsentierte. Während Plug Power und NIKOLA offensichtlich den Kapitalmarkt nicht begeistern konnten – beide Aktien handelten zeitweise zweistellige Prozentsätze im Minus nach den Zahlen, lag der Ball nach Handelsschluss bei Bloom. Während NIKOLA nur leicht die Umsatzerwartungen verfehlte und aus dem Europa-Geschäft mit IVECO ausstieg, machte Plug Power Verluste weit über den Erwartungen. Da half es auch nichts, dass „der Rest ganz gut aussah“. Mit diesen Vorgaben lieferte Bloom Energy Dienstag um 23:00 Uhr (5:00 p-m- Eastern Time). Einziger mit Breakeven bereits in 2022. Hohe Erwartungen mussten erfüllt werden. Was zumidnest beim Umsatz übererfüllt werden konnte. Jedoch beim Verlust war „man“ schlechter als erwartet. Jahresprognose bestätigt.

Dieselbe Bloom Energy, die Mitte Februar ein „Gewinner“ mit überraschend guten Quartalsergebnissen und dem Breakeven auf non-US GAAP-Basis war, stand nun unter Druck am 9. Mai. 2023 für das Q1/23 die positive Entwicklung zu bestätigen. Bis dahin kam Bloom operativ mit seinen Europa-Plänen voran. Begonnen hatte man im Juni letzten Jahres mit der geplanten Eroberung des europäischen Marktes in Maranello. Ferrari sollte Bloom die Türen für europäischen Markt.

Seinerzeit bezeichnete KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von CEO of Bloom Energy diese Zusammenarbeit als ersten Schritt einer grösseren Initiative und Ferari als …“the ideal partner for Bloom’s entry into the European manufacturing landscape“. Danach kam die Partnerschaft mit Cefla im November, einem führenden italienischen Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, als Vertriebspartner in Italien. Und zuletzt ein Partner für die BENELUX- und baltischen Staaten. Erster Auftrag kam aus Belgien.

Hier die Erwartungen und was Bloom Energy ablieferte. Deutlich mehr Umsatz, aber auch (etwas) mehr Verlust als erwartet. Hier gingen die Analysten im Konsensus von einem durchschnittlichen

Quartals-Umsatz erwartet in Höhe von 256 Mio USD. – erreicht: 275,2 Mio USD. Re3kordquartal, dass die Erwartunegn übertrifft.

„…an increase of 36.9% compared to $201.0 million in the first quarter of 2022. Product and Service revenue of $234.4 million in the first quarter of 2023, an increase of 38.9% compared to $168.8 million in the first quarter of 2022.“

Durchschnittlich erwartetes EBIT Minus 58,9 Mio USD nach US GAAP. – erreicht: Minus 63,7 Mio USD US GAAP, non USGAAP Minus 34,1 Mio USD

„Operating loss of ($63.7) million in the first quarter of 2023, an improvement of $2.0 million compared to ($65.7) million in the first quarter of 2022.

Non-GAAP operating loss of ($34.1) million in the first quarter of 2023, an improvement of $5.3 million compared to ($39.4) million in the first quarter of 2022.“ Erwartung Konzern-Verluste „nur noch“ 66,1 Mio USD nach US GAAP – erreicht: Minus 71,6 Mio USD nach US-GAAP. Non-GAAP ergibt ein Minus von 45,4 Mio USD.

Daraus folgt ein erwartetes EPS von Minus 0,29 USD nach US GAAP. – erreicht: Minus 0,35 USD, Non-GAAP ein Minus von 0.22 USD.



Management voller Optimismus – und zuletzt Mitte Februar mit starker Prognose für 2023

In einem Kommentar zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres sagte der Gründer, Vorsitzende und CEO von Bloom Energy von KR Sridhar: “Bloom Energy finished 2022 in a very strong position as our resilient and sustainable energy solutions experienced wider adoption and we were aided by good tailwinds. We expect this trend to continue in 2023 and beyond. Our revenue and non-GAAP gross margin were records for the fourth quarter and for the full year and we closed 2022 with a $10 billion backlog, the strongest order book in our company’s history. Bloom is now a predictable growth company. We offer the world a unique, mature, and proven platform solution at scale – a solution that can be deployed today with a clear pathway to a net-zero future.”

Prognose – Break -Even auf Jahresbasis. Wachstum und das profitabel. Heute vom Management bestätigt.

Jahresausblick 2023 in knappen, klaren Worten:

Umsatz: 1.4 – 1.5 Mrd USD

Product & Service Umsatz: 1.25 – 1.35 Mrd USD

Non-GAAP Gross Margin: 25%

Non-GAAP Operating Margin: POSITIV





Bloom Energy Corp. | Powered by GOYAX.de