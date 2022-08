Bloom Energy – Quartalsergebnisse. Rekordumsatz, mehr als erwartet.

Bloom Energy von Manchins Zusage ebenfalls befeuert, überrascht immer wieder. Erinnern Sie sich noch an Bloom Energy (ISIN:US0937121079) ’s Rekordauftrag von SK Group Tochter über 500 MW Elektrolyseur-Volumen zwischen 2022 und 2025? Wenig Unternehmen konnten ihren Einstieg in den europäischen Markt mit einem derart klangvollen Namen feiern wie die Bloom Energy. Ferraris Bestreben , bis 2030 CO2-Neutralität in der Fertigung zu erreichen, soll durch den Einsatz von Festoxid-Brennstoffzellen von Bloom mit einem Megawatt Leistung in Ferraris Produktionsstätte und Hauptsitz in Maranello gestützt werden.

Und dann sprachen wir beim H2-Update vom 01.05.2022 davon, dass viele amerikanische Analysten Bloom Energy technologisch führend sehen. „Bloom Energy stellt grundsätzlich eine andere Art H2-Brennstoffzellen als Plug Power her: Bloom stellt eine sogenannte Festoxid-Brennstoffzelle her, während Plug auf eine sogenannte Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle setzt. Wissenschaftler reden davon, dass die Festoxid weitaus effizienter sein soll.(…)„ (nwm, KW17-H2-Update). Und dazu gibt es einen aktuellen Vergleich der Verfahren: PEM, AEM, alkalische Elektrolyse und Hochtemperaturelektrolyse.

Mehr Verlust, aber auch mehr Umsatz als erwartet

Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q2 von -0,175 USD je Aktie erwartet – 14 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab.UND GELIEFERT hat Bloom: -0,67 USD je Aktie nach US GAAP, bei NON US GAAP sieht es schon besser aus, hier kommt man nah an die Schätzungen heran mit -0,20 USD EPS. Weiterhin wurde durchschnittlich – eine mehr oder weniger Stagnation bei 226 Mio USD Umsatz gegenüber den 228 Mio USD im Q2/21 erwartet – hierzu äusserten sich 13 Analysten.GELIEFERT hat Bloom: 243,2 Mio USD bei 471 Auslieferungen (acceptances). Der Ausblick für 2022 wurde ausdrücklich bestätigt.



KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von CEO of Bloom Energy erläuterte, “Bloom Energy is continuing to innovate, execute and deliver value in a multitude of energy transformation market segments. In this everchanging energy marketplace and policy environment, the flexibility of our platform is a unique advantage and strength that sets Bloom Energy apart in the energy industry.”

Greg Cameron, Executive Vice President und CFO von Bloom Energy ergänzte, “We had a very strong operating quarter delivering record Q2 revenue, expanding our margins and building the manufacturing capacity to support our growth. We remain confident in our business and are reaffirming our 2022 financial guidance. With our solid record of accomplishments, we believe the company is at an inflection point to build upon our mature technology platform and achieve our robust growth roadmap given.”

Spannend die Unterschiede zur NON US GAAP, gerade bei den EPS:

Zur Erinnerung: Gigafactory im Sommer eröffnet

Um die bereits jetzt überschiessende Nachfrage zu befriedigen, konnte Bloom einen wichtigen Meilenstein erreichen: Eröffnung seiner Multi-Gigawatt-Fertigungsanlage in Fremont, Kalifornien. Die neu in Betrieb genommene 164.000 Quadratfuß (gut 15.000 Quadratmeter) große Anlage, mit einer Investitionssumme von 200 Mio USD errichtet ist „in Betrieb“. Und setzt die Schritte Blooms zur Kapazitätserweiterung fort HIER ALLES ÜBER DIE NEUE GIGAFACTORY.