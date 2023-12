Bloom Energy-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Dividendenrendite von Bloom Energy liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -16,97 Prozent im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Bloom Energy eine Performance von -31,24 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Elektrische Ausrüstung-Branche im Durchschnitt um 238,47 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -269,7 Prozent im Branchenvergleich für Bloom Energy. Im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 146,72 Prozent erzielte, lag Bloom Energy um 177,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Bloom Energy liegt bei 15,03 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15,25 USD, was einer Differenz von +1,46 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 12,64 USD, was einer Differenz von +20,65 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv in Bezug auf Bloom Energy, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Bloom Energy aufgegriffen. Basierend auf diesen Faktoren kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Stimmung und das Gesamtbild von Bloom Energy als "Gut" eingestuft werden müssen.