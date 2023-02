Bloom Energy – Alle Erwartungen klar übertroffen. Nachbörslicher Kurssprung. Break-Even auf Quartalsbasis erreicht. Perfekte Ouvertüre für die Wasserstoffs.

Bloom Energy – hohe Umsätze und trotzdem noch nie Geld verdient. Soll sich ändern. Und Donnerstag um 22:00 Uhr liess Bloom die Anleger in ihre Bücher sehen. Vorab: Die Amerikaner trafen die Erwartungen. Als ob das nicht schon ungewöhnlich genug für Wasserstoffaktien wäre,

bewies man, dass Brennstoffzellen und Elektrolyseure herzustellen auch profitabel „ablaufen kann“. Auf Nicht-GAAP-Basis konnte man auf Quartalsbasis erstmals schwarze Zahlen schreiben. Proof-of-Concept erbracht? Auch für die anderen Wasserstoffwerte, wie Nel. Plug Power oder ITM Powerdadurch belegt, dass Profitabilität möglich ist? Natürlich sollte man die Zahlen jetzt nicht zu hoch hängen. Aber dass die Bloom Energy Aktie im nachbörslichen Handel nach Veröffentlichung der Zahlen so reagierte, sagt eigentlich alles.

Nachbörslich 9,98 % Plus um 16:35 Uhr ET, um 16:41 Uhr ET immer noch Plus 9,48% auf 25,88 USD – Zahlen Bloom Energy’s gefallen offensichtlich. Alle Erwartungen klar übertroffen.

Vorab der Vergleich Erwartungen für das Q4/das Geschäftsjahr 2022 der Bloom Energy und die Realität:.

EPS für Q4 – Analysten: Plus 0,09 USD – Real: Minus 0,23 USD nach US-GAAP, aber PLUS 0,27 USD nach Nicht -GAAP mit einer Marge von 12,8%. ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN.

Die Erwartungen der Analysten für den Gewinn je Bloom Energy Aktie im Quartal lagen in einer Range zwischen Minus 0,15 und Plus 0,27 USD je Aktie, was zu einem Konsensus von PLUS 0,09 USD Quartals-EPS führt. Break-Even auf Quartalsbasis, wäre ein Quantensprung für die seit „Ewigkeiten“ defizitäre Bloom Energy. Und gleichzeitig wichtig auch für die anderen bis heute immer defizitären Wasserstoffs, wie Nel, Plug Power, ITM Power oder Ballard Power.

EPS 2022 – Analysten: Minus 0,56 USD – Range Minus 0,93 bis Minus 0,16 USD EPS 2022. – Real: Minus 1,62 USD nach US-GAAP, aber 0,41 USD nach Nicht -GAAP. ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN.



Quartalsumsatz – Analysten: 398,7 Mio USD – Range 339,5 bis 467 Mio USD – Real: 463 Mio USD nach US-GAAP und Nicht -GAAP. ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN.

Umsatz 2022 – Analysten 1,1 Mrd USD – Range 1,1 bis 1,2 Mrd USD – Real: 1,199 Mrd USD nach US-GAAP und Nicht -GAAP. ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN.

Zahlen Bloom Energy – in „aller Schönheit“

Mit einem Umsatz von 462,6 Mio USD im Q4 gelang ein Anstieg von 35,1 % im Vergleich zu den 342,5 Mio USD im Vorjahresquartal. 2021. Und mit Umsätzen von 1.199,1 Mio USD im Jahr 2022 schaffte man ein Plus von 23,3 % im Vergleich zu 2021. Die Differenz zwischen dem EPS nach US-GAAP und Nicht-GAAP sollen im Wesentlichen nicht zahlungswirksame Wertminderungen „im Zusammenhang mit dem Repowering von PPA IV im vierten Quartal und dem Repowering von PPA IIIa im zweiten Quartal“ ausmachen.

Management voller Optimismus – und mit starker Prognose für 2023

In einem Kommentar zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres sagte der Gründer, Vorsitzende und CEO von Bloom Energy von KR Sridhar: “Bloom Energy finished 2022 in a very strong position as our resilient and sustainable energy solutions experienced wider adoption and we were aided by good tailwinds. We expect this trend to continue in 2023 and beyond. Our revenue and non-GAAP gross margin were records for the fourth quarter and for the full year and we closed 2022 with a $10 billion backlog, the strongest order book in our company’s history. Bloom is now a predictable growth company. We offer the world a unique, mature, and proven platform solution at scale – a solution that can be deployed today with a clear pathway to a net-zero future.”

Und Greg Cameron, Executive Vice President und CFO von Bloom Energy ergänzte: “This year was about achieving strong commercial, operational and financial results which positions us to be a leader in the global energy transition. The demand for our AlwaysOn energy server is evidenced by our record backlog. The company is clearly at an inflection point to build on our mature technology platform, solid record of accomplishment and robust growth roadmap. We’re extremely excited about our future.”

Prognose – Break -Even auf Jahresbasis. Wachstum und das profitabel.

Jahresausblick 2023 in knappen, klaren Worten:

Umsatz: 1.4 – 1.5 Mrd USD

Product & Service Umsatz: 1.25 – 1.35 Mrd USD

Non-GAAP Gross Margin: 25%

Non-GAAP Operating Margin: POSITIV

Zahlen an denen sich dann das Management messen lassen muss und offensichtlich auch will. Keine blumigen Aussagne wie „Wachstum im x-stelligen Prozentbereich oder höhere Umsätze oder ähnliches. Hard Facts. Überprüfbar. Belastbar.





