Bloom Energy Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Bloom Energy-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 63,16 resultiert in einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Bloom Energy nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Bloom Energy auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -33,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Bloom Energy mit einer Rendite von -50,46 Prozent mehr als 256 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 345,49 Prozent liegt Bloom Energy mit 395,95 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.