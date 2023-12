Bloom Energy Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Aktienkurs von Bloom Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,24 Prozent erzielt, was 174,68 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 236,18 Prozent, und Bloom Energy liegt aktuell 267,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutralen" Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird Bloom Energy sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende liegt Bloom Energy mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektrische Ausrüstung" (17,02 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

