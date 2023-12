Bloom Energy Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Bloom Energy-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 15,32 USD bewertet. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 14,41 USD, was einen Unterschied von -5,94 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 12,14 USD, und der letzte Schlusskurs befindet sich 18,7 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Bloom Energy daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Meinung der Analysten zeigt sich insgesamt positiv, da in den letzten 12 Monaten 5 Buc, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auch die Einstufungen für den vergangenen Monat ergeben ein Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bloom Energy liegt bei 24,71 USD, was einem Potenzial von 71,51 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist neutral, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Bloom Energy daher von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.