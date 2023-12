Bloom Energy Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Aktienkurs von Bloom Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 238,09 Prozent, was für Bloom Energy eine Underperformance von -269,33 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 144,45 Prozent, wobei Bloom Energy 175,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Leistung von Bloom Energy als "Schlecht" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Aktie von Bloom Energy als "Gut" eingestuft. Die Gesamtbewertung aus den verfügbaren Bewertungen lautet: 5 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Bloom Energy vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 24,71 USD, was einer potenziellen Performance von 78,57 Prozent entspricht, da derzeit 13,84 USD für die Aktie gezahlt werden. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzfaktors hat die Kommunikation im Netz in Bezug auf Bloom Energy in den vergangenen Monaten gemischte Signale gesendet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führte.

Die Dividendenrendite von Bloom Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was knapp unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Bloom Energy von den Analysten als neutral bewertet.