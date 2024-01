Bloom Energy Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an sieben Tagen überwiegend negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Bloom Energy. Daher hat die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem "Industrie"-Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,46 Prozent erzielt, was 66,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt 20,58 Prozent, wobei Bloom Energy aktuell 71,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bloom Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektrische Ausrüstung" (16,96 %) keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Bewertung führt.

Langfristig gesehen erhalten die Aktien von Bloom Energy laut Analysten eine positive Einschätzung. Von insgesamt 8 Bewertungen lauten 5 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es gab keine aktualisierten Bewertungen von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 24,71 USD, was einer zukünftigen Performance von 119,29 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Insgesamt bewertet die Redaktion die Bloom Energy-Aktie aufgrund der Analysteneinschätzung als "Gut".