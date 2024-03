Bloom Energy Aktie: Das sollte jeder wissen!

Bloom Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -399,32 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Bloom Energy um 261,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Bloom Energy bei 10,3 USD liegt, was -24,15 Prozent unter dem GD200 (13,58 USD) ist. Auch der GD50 liegt mit 11,31 USD um -8,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Bloom Energy diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer stand an sieben Tagen auf grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Die überwiegende Meinung war insgesamt neutral an fünf Tagen, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Bloom Energy mit 0 Prozent 17,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.