Bloom Energy Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Bloom Energy-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 17,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion schlecht bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bloom Energy insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Für den letzten Monat wurden 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen abgegeben, was zusammenfassend zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotential von 131,58 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Bloom Energy-Aktie einen Wert von 72,66 für den RSI7 und 62,91 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird die Bloom Energy-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen mit einem durchschnittlichen Schlusskurs von 13,94 USD bewertet. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,96 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen Abweichungen auf und führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.