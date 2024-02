Bloom Energy Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Bewertung von Aktienkursen ist nicht nur auf harte Faktoren wie Bilanzdaten beschränkt, sondern bezieht auch weiche Faktoren wie die Stimmung mit ein. Unsere Analysten haben Bloom Energy auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Bloom Energy diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Bloom Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,46 Prozent erzielt. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 402,26 Prozent in dieser Branche, was einer Underperformance von -452,72 Prozent entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 242,31 Prozent, wobei Bloom Energy um 292,77 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die derzeitige Dividendenrendite von Bloom Energy liegt bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,03 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Bloom Energy von Analysten mit 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Aktuelle Berichte zeigen eine ähnliche Beurteilung der Analysten, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für das Bloom Energy-Wertpapier führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 84,44 Prozent darstellt und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bloom Energy die Einschätzung "Gut".