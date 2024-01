Bloom Energy Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Bloom Energy-Aktie stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit hat die Bloom Energy-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhalten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Bloom Energy. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 24,71 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotenzial von 104,93 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 12,06 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Bloom Energy somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength-Index klassifiziert die Aktie von Bloom Energy als neutral. Der RSI7 beträgt 73,42, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 von 58,03 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Bloom Energy-Aktie daher ein "Schlecht"-Ranking gemäß dem Relative Strength Indikator.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Bloom Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 14,6 USD, während der Aktienkurs bei 12,06 USD liegt, was einer Abweichung von -17,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 13,36 USD führt zu einer Abweichung von -9,73 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Bloom Energy. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.