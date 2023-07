Bloom Energy Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Für die Aktie Bloom Energy stehen per 17.07.2023, 08:02 Uhr 17.59 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Bloom Energy zählt zum Segment "Schwere elektrische Ausrüstung".

Unser Analystenteam hat Bloom Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bloom Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 19,16 USD. Der letzte Schlusskurs (17,59 USD) weicht somit -8,19 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 15,57 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,97 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bloom Energy ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Bloom Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Bloom Energy damit 126,83 Prozent unter dem Durchschnitt (120,81 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 28,4 Prozent. Bloom Energy liegt aktuell 34,41 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Bloom Energy-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (27,2 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 54,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 17,59 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bloom Energy eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.