Bloom Energy-Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Bekanntlich werden die USA im Rahmen des Inflation Reduction Act in den nächsten Jahren erneuerbare Energien mit Subventionen im Milliardenbereich unterstützen. An den Börsen führte das im Sommer zu heller Aufruhr und einer der großen Profiteure war die Bloom Energy-Aktie. Jene sprang zeitweise innerhalb von nur zwei Wochen von knapp 17 Euro bis auf über 30 Euro in die Höhe.… Hier weiterlesen