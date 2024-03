Bloom Energy Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Bloom Energy liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor bei -50,46 Prozent, was mehr als 295 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt in den vergangenen 12 Monaten 410,34 Prozent, wobei Bloom Energy mit 460,8 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bloom Energy. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" und das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schneidet Bloom Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (17,62 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Bloom Energy laut trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs der Aktie, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Insgesamt wird Bloom Energy basierend auf verschiedenen Kriterien mit einem "Schlecht"-Rating versehen.