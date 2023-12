Bloom Energy Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Aktienkurs von Bloom Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -38,89 Prozent, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 13,87 Prozent, und Bloom Energy liegt mit 52,76 Prozent deutlich darunter. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Bloom Energy liegt bei 78,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25 liegt bei 32,46, was bedeutet, dass Bloom Energy weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bloom Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -11,72 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie von Bloom Energy langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten gibt es 5 positive Bewertungen, 3 neutrale und keine negativen. Die durchschnittliche Empfehlung für Bloom Energy aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 24,71 USD, was einer Erwartung in Höhe von 82,26 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.