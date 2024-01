Bloom Energy Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Bloom Energy neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bloom Energy-Aktie beträgt der Wert des RSI7 39,48 und der Wert des RSI25 42,12, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung auf dieser Ebene führt. Es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Verglichen mit Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Bloom Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,24 Prozent erzielt, was 180,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist und eine positive Veränderung in der Stimmung vorliegt, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.