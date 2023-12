Bloom Energy Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von Bloom Energy wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als gut. Es gab 3 neutrale Bewertungen und keine schlechten. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten ergaben eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) mit einem erwarteten Kursziel von 24,71 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 82,26 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 13,56 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger äußerten sich ebenfalls verstärkt negativ über Bloom Energy. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung der Bloom Energy-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,36 USD, während der aktuelle Kurs bei 13,56 USD liegt, was einer Abweichung von -11,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 78,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bloom Energy überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 32,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Bloom Energy-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysteneinschätzungen, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.