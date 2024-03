Bloom Energy Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Bloom Energy-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet und erhält dabei ein insgesamt "Schlecht"-Rating. Der Schlusskurs der Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 13,45 USD, was einem Abweichungswert von -28,7 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,75 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs von 9,59 USD, was eine Abweichung von -10,79 Prozent bedeutet.

In Bezug auf Dividenden liegt die Aktie von Bloom Energy ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 %, was einen geringeren Ertrag um 17,27 Prozentpunkte im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Bloom Energy-Aktie ergibt sich zu einem Wert von 66,67 für den RSI7 und 58,19 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine gemischte Bewertung. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Bloom Energy-Aktie somit ein "Gut"-Rating im Sentiment und Buzz, jedoch ein "Schlecht"-Rating in der technischen Analyse und bei den Dividenden.