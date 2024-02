Bloom Energy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Bloom Energy-Aktie sind 6 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was auf eine kurzfristige Gesamteinschätzung "Gut" hinweist. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 24,25 USD, was einen potenziellen Anstieg um 113,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (11,36 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist demnach ebenfalls "Gut". Zusammengefasst erhält Bloom Energy von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Bloom Energy-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 11,36 USD um -15,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Basierend auf den vergangenen 200 Tagen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -21,11 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich bei Bloom Energy über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz beobachten. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Bloom Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Bloom Energy derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (16,94%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt -16%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bloom Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.