Bloom Energy Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Bloom Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 15,32 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,41 USD, was einem Unterschied von -5,94 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs von 12,14 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+18,7 Prozent) liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bloom Energy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung in den sozialen Medien fiel in den letzten Tagen überwiegend negativ aus, wie auch die Gespräche unter Marktteilnehmern zeigten. Es gab drei positive Tage, zehn negative Tage und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Bloom Energy führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Bloom Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (56,87 Punkte) als auch der RSI25 (30,27) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt Bloom Energy mit einer Rendite von -38,89 Prozent mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Aktien und deutlich unter der mittleren Rendite der "Elektrischen Ausrüstung"-Branche (13,81 Prozent) mit einem Unterschied von 52,7 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating im Vergleich zur Branche.

Insgesamt erhält die Bloom Energy-Aktie demnach gemäß der technischen Analyse und der Anlegerstimmung eine "Schlecht"-Bewertung, während sie im Relative-Stärke-Index neutral abschneidet.