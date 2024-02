Bloom Energy Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Bloom Energy-Aktie hat in der technischen Analyse derzeit sowohl positive als auch negative Signale. Der aktuelle Kurs von 11,53 USD liegt 18,46 Prozent unter dem GD200 (14,14 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit einem Kurs von 13,23 USD 12,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs und signalisiert ebenfalls "Schlecht". Insgesamt wird der Kurs der Bloom Energy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,21 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 64,66, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv und ermöglicht daher die Einstufung als "Gut". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der vergangenen zwei Wochen deutet darauf hin, dass die Anleger positiv gestimmt sind.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Bloom Energy insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Auch auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", und die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 95,69 Prozent hin. In Summe erhält Bloom Energy daher eine "Gut"-Bewertung.