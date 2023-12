Bloom Energy Aktie: Eine klare Abfuhr!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Bloom Energy 5-mal mit "Gut", 3-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig wird die Aktie also als "Gut" eingestuft. Innerhalb eines Monats gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Die Analysten betrachten auch den aktuellen Kurs von 11,35 USD. Sie erwarten eine Steigerung von 132,01 % und ein mittleres Kursziel von 26,33 USD. Diese Prognose wird ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt wird die Aktie also von institutionellen Analysten als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht ist die Lage weniger positiv. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 17,29 USD, was einen Abfall von 34,36 % bedeutet und als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen liegt der aktuelle Schlusskurs (11,35 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,74 %), was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenpolitik von Bloom Energy liegt unter dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 17,01 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,01 %) und wird als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Der RSI-Wert von 7 Tagen beträgt 74,76, was auf eine Überkaufung hindeutet und als "Schlecht" bewertet wird. Bei einem RSI-Wert von 25 Tagen von 65 gilt die Aktie als weder überkauft noch überverkauft und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die RSI-Bewertung als "Schlecht" betrachtet.

Insgesamt erhält die Bloom Energy-Aktie gemischte Bewertungen. Analysten bewerten sie langfristig als "Gut", während die technische Analyse eher negativ ausfällt. Die Dividendenpolitik und der RSI weisen ebenfalls auf eine schlechtere Performance hin. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dies keine Anlageempfehlung ist und die Risiken einer Investition berücksichtigt werden sollten.