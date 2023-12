Bloom Energy Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bloom Energy heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bloom Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 33,47, was auch darauf hindeutet, dass Bloom Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Einstufung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,89 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Bloom Energy damit 70,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 13,97 Prozent, wobei Bloom Energy aktuell 52,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 17,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Bloom Energy daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz rund um Bloom Energy wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.